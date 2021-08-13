Зоря зіграє з віденським Рапідом за потрапляння в груповий етап Ліги Європи.
Дивіться також Чи зможе Мессі стати найкращим бомбардиром чемпіонату Франції
Австрійський Рапід за сумою двох матчів пройшов кіпрський Анортосіс (3:0 вдома, 1:2 в гостях) і тепер зіграє з луганчанами.
Матчі четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 19-го і 26 серпня. Перший поєдинок Зоря проведе у Відні, а друга гра відбудеться в Запоріжжі.
Якщо український клуб пройде Рапід, то зіграє в груповому раунді Ліги Європи. Якщо ж програє Зоря, то буде виступати в груповому раунді Ліги конференцій.
Ліга Європи. 4-й кваліфікаційний раунд
- Раннерс – Галатасарай
- Рапід – Зоря
- Селтік – АЗ
- Фенербахче – ХІК
- Мура – Штурм
- Омонія – Антверпен
- Олімпіакос – Слован
- Рейнджерс – Алашкерт
- Славія – Легія
- Црвена Звезда – ЧФР Клуж