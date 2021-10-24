Зоря після важливої перемоги у Лізі конференцій спробує розвинути успіх на внутрішній арені. Луганці 24 жовтня приймуть Колос у рамках 12 туру УПЛ.

Поєдинок Зоря – Колос відбудеться у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Гра розпочнеться о 19:30.

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У прямому ефірі матч Зоря – Колос покаже телеканал УНІАН. Трансляція розпочнеться о 19:30.

Також за матчем можна стежити онлайн завдяки трансляції на ютуб-каналі FootballHub.

Зоря – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ



Після 11-и турів Зоря набрала 20 очок та посідає 5-е місце. У випадку перемоги луганці можуть впритул наблизитися до Ворскли.

Натомість Колос зіграв 10 поєдинків і набрав тільки 11 очок – 11-а сходинка.