Зоря – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ
24 жовтня 2021 , 19:20Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Зоря після важливої перемоги у Лізі конференцій спробує розвинути успіх на внутрішній арені. Луганці 24 жовтня приймуть Колос у рамках 12 туру УПЛ.
Поєдинок Зоря – Колос відбудеться у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Гра розпочнеться о 19:30.
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У прямому ефірі матч Зоря – Колос покаже телеканал УНІАН. Трансляція розпочнеться о 19:30.
Також за матчем можна стежити онлайн завдяки трансляції на ютуб-каналі FootballHub.
Зоря – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Після 11-и турів Зоря набрала 20 очок та посідає 5-е місце. У випадку перемоги луганці можуть впритул наблизитися до Ворскли.
Натомість Колос зіграв 10 поєдинків і набрав тільки 11 очок – 11-а сходинка.