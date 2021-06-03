Зоря шукає підсилення

Орест Лебеденко провів класний сезон у донецькому Олімпіку та став найкращим гравцем команди. Однак у футболіста завершується контракт, після чого 22-річний захисник повернеться в Іспанію.

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Лебеденко має чинний контракт із іспанським Луго. Тому усі пропозиції надходять саме у клуб із Сегунди. Луганська Зоря одна із перших захотіла бачити талановитого оборонця у своїй команді. Тому звернулась до Луго з пропозицією трансферу.

Однак зірвати перехід може фінансова частина. Іспанці не збираються знижувати ціну на футболіста. Але й сам Орест не горить бажанням переходити у склад бронзового призера УПЛ. Луго ж зберіг прописку у Сегунді, що неабияк потішило українця. Раніше Лебеденко заявляв, що хоче поїхати в оренду, якщо іспанський клуб понизиться у класі.