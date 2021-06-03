Заря ищет усиление
Орест Лебеденко провел классный сезон в донецком Олимпике и стал лучшим игроком команды. Однако у футболиста заканчивается контракт, после чего 22-летний защитник вернется в Испанию.
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У Лебеденко действующий контракт с испанским Луго. Поэтому все предложения поступают именно в клуб из Сегунды. Луганская Заря одна из первых захотела видеть талантливого защитника в своей команде. Поэтому обратилась к Луго с предложением трансфера.
Однако сорвать переход может финансовая часть. Испанцы не собираются снижать цену на футболиста. Но и сам Орест не горит желанием переходить в состав бронзового призера УПЛ. Луго же сохранил прописку в Сегунде, что изрядно обрадовало украинца. Ранее Лебеденко заявлял, что хочет поехать в аренду, если испанский клуб понизится в классе.
- В сезоне 2020/2021 Лебеденко сыграл за донецкий клуб 23 матча, в которых отметился 5 результативными передачами.
- Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в 500 тысяч евро.