Зоря у додатковий час вибила Рух з Кубка України завдяки дублю Шахаба: відео
Джерело:24 канал
У четвер, 28 жовтня, львівський Рух та луганська Зоря розіграли путівку в 1/4 фіналу Кубка України з футболу. Переможцем матчу на "Арені Львів" стали гості.
Рух – Зоря 0:2
Голи: Шахаб, 100, 110
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На 10-й хвилині Фрімпонг затяг з ударом, а за дві хвилини удар Гільєрме заблокував захисник. Наприкінці першого тайму Цвек не зміг переграти Бандуру.
Другий тайм уже був за Рухом. Спочатку Білий пробив над поперечиною, а на 69-й хвилині чудово зіграв воротар Зорі Мацапура, який відбив удар Кухарука. На 80-й хвилині Рух провів гарну атаку, але після удару Мисика голкіпер Зорі перевів м'яч у штангу.
У першому екстратаймі Зоря змогла забити м'яч. Шахаб обікрав Кухарука і пробив із лівого флангу у дальній кут. У другому екстратаймі луганська команда забила ще один м'яч. Дубль оформив Шахаб. Таким чином, Зоря здобула перемогу з рахунком 2:0.
Відео голів Шахаба
- Раніше володарями путівок до чвертьфіналу стали чотири клуби: Олександрія, Ворскла, Динамо, Шахтар та ФК Львів. Сьогодні ввечері до них приєднається переможець пари Металіст — Колос (19:30).