Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Головним матчем третього туру УПЛ є гра в Запоріжжі між Зорею та Динамо. Матч в неділю, 8 серпня, розпочнеться о 19:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.

Календар УПЛ склали так, що вже в третьому турі випало провести один з центральних матчів першого кола – в гості до Зорі, яка в минулому сезоні стала третьою, відправився чемпіон країни – київське Динамо. При цьому що ці команди зіграли і у фіналі Кубка України. Тоді в основний час гра закінчилася внічию 0:0, а вже в додатковий час кияни вирвали перемогу завдяки голу Циганкова.

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Обидві команди в минулому турі зуміли показати надзвичайно результативний футбол – Динамо розгромило Верес 4:0, а Зоря на виїзді декласувала Інгулець 1:5.

Правда в першому турі Зоря несподівано вдома програла Олександрії. Динамо ж свій матч першого туру зіграє лише 11 серпня. Все через заміну Олімпіка на Минай в УПЛ.

Цей матч Зоря проведе в сіро-чорній формі (воротар гратиме в зеленому комплекті). Динамо ж зіграє у домашній формі біло-блакитного кольору (голкіпер – у сірому екіпіруванні).

Онлайн-трансляція матчу Зоря – Динамо