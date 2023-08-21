В чемпіонаті України вже було перенесено дві гри за чотири тури. Дніпро-1 та Динамо перенесли матчі проти Ворскли та Металіста 1925 відповідно через участь у єврокубках.

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Втім на цьому команди не зупиняються. Раніше стало відомо про перенос матчу Динамо проти Вереса у 5 турі, а тепер ще і Дніпро-1 домігся відтермінування гри з Рухом. В обох випадках – через участь у Лізі конференцій.

Однак на відміну від інших кейсів, дніпряни перенесли матч в односторонньому порядку. Про це зявив технічний директор Руха Олександр Чабан.

Керівництво Дніпра-1 неофіційно звернулося до нашого клубу. Спочатку хотіли перенести матч зі Львова до Ужгорода. А коли отримали відмову, вирішили за допомогою УПЛ взагалі перенести матч на невизначений термін. Така норма дійсно прописана в регламенті. Вона шляхом маніпуляцій тишком-нишком була просунута Шахтарем і керівництвом УПЛ. Це питання регламенту свідомо не виносились на широке обговорення клубами. Виконком УАФ проголосував і ухвалив такі рішення, а тепер багато з цих нюансів опиняються на поверхні. Прем’єр-ліга і її керівництво зробили все, аби це питання не обговорювалось клубами. Ніхто не акцентував на цьому пункті. Вони чудово розуміли й усвідомлювали абсурдність і скандальність цієї норми, але мовчки просували її,

– висловився Чабан.

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Нагадаємо, що матчі Рух – Дніпро-1 та Динамо – Верес мали припасти як раз між іграми плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Киянам належить битися із Бешикташем, натомість на дніпрян очікує дуель зі Спартаком з Трнави.

Старт сезону для Руха видався дуже вдалим. Львів'яни здобули три перемоги і нічию у чотирьох матчах та очолили турнірну таблицю УПЛ. У свою чергу Дніпро-1 взяв лише чотири бали в трьох матчах чемпіонату, а також вилетів з Ліги чемпіонів та Ліги Європи.