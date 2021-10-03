Зоря – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Недільний футбольний марафон 3 жовтня продовжить матч між двома командами, які серед потрапляння в єврокубки наступного сезону – у Запоріжжі луганська Десна прийме чернігівську Десну. Переможець цього матчу може претендувати на потрапляння у першу п'ятірку.

Зоря і Десна в цьому сезоні демонструють неоднозначні результати, коли феєричні перемоги чергуються з не менш драматичними та принизливими поразками.

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Десна вдало стартувала в УПЛ, вигравши чотири перші матчі. Але далі почалися негаразди, і за п'ять матчів - лише одна перемога. Окрім того – виліт з Кубка України від харківського Металіста.

В Зорі проблеми ще й в тому, що команда виступає в єврокубках. Але в усіх чотирьох матчах, що команда зіграла, вона неодмінно пропускала по три голи. Натомість в чемпіонаті луганчани можуть чимало забити (п'ять голів у ворота Інгульця, по чотири - у ворота Маріуполя та Дніпро-1), але й втратити очки в матчах з аутсайдерами – Минаєм чи Рухом.

Тож в цьому матчі на нас може очікувати як гольова феєрія (при цьому від обох команд), так і "суха" нічия.

Матч Зоря – Десна розпочнеться о 17:00.

Відеотрансляція матчу Зоря – Десна