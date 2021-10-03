Заря и Десна в этом сезоне демонстрируют неоднозначные результаты, когда феерические победы чередуются с не менее драматичными и унизительными поражениями.

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Десна удачно стартовала в УПЛ, выиграв четыре первых матча. Но дальше начались неурядицы, и за пять матчей лишь одна победа. Кроме того – вылет из Кубка Украины от харьковского Металлиста.

В Заре проблемы еще и в том, что команда выступает в еврокубках. Но во всех четырех матчах, что команда сыграла, она непременно пропускала по три гола. Зато в чемпионате луганчане могут много забить (пять голов в ворота Ингульца, по четыре – в ворота Мариуполь и Днепр-1), но и потерять очки в матчах с аутсайдерами – Минаем или Рухом.

Поэтому в этом матче нас может ожидать как голевая феерия (при этом от обеих команд), так и "сухая" ничья.

Матч Заря – Десна начнется в 17:00.

Видеотрансляция матча Заря – Десна