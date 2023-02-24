Потрібен був рік для цього: українська команда провела дерусифікацію емблеми

Український футбольний клуб Зоря нарешті вирішив українізувати свою емблему. Команда вирішила зробити це на річницю війни Росії проти України.

Луганська Зоря вирішила відійти від російських стандартів. Тепер на логотипі команди красуватиметься напис "Зоря" замість "Заря", а також "Луганськ" замість "Луганск".

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Луганський колектив вирішив символічно відмітити річницю нападу Росії на Україну. Саме 24-го лютого Зоря вирішила модернізувати свою емблему. Тепер на грудях футболістів луганського колективу буде красуватися український напис.

Раніше представники криворізького Кривбасу неодноразово критикували Зорю за напис на емблемі команди російською мовою. Тепер питань до клуба з Луганська не має виникати.

Реформа дизайну логотипа Зорі:

Раніше ребрендинг організував і ще один український колектив. Одеський Чорноморець також вирішив провести дерусифікацію та українізувати назву та стадіон свого клуба.

Луганський колектив цього сезону