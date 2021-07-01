Зоря – Макуспор 22:0

Голи: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовський, 13, Цвек, 15, Кабаєв, 19, Булеца, 22, Імереков, 34, Жуніньо, 39, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойний, 54, Крістіан, 57, Руфаті, 59, Назарина, 68, Алібеков, 75, Ємець, 76, Казаков, 79, Алефірєнко, 84, 87, Янаков, 86

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І команда Віктора Скрипника зуміла повеселитися, забивши 22 голи. 20 м'ячів забили різні гравці, тільки Алефірєнко оформив дубль. Цікаво, яку користь команда винесе з таких спарингів, хоча тренерському штабу, звісно, видніше.

Додамо, що наступний спаринг підопічні Скрипника проведуть 8 липня – суперником стане сербський Пролетер.

Зоря – Макуспор відео матчу