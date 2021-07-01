Заря – Макроспор 22:0

Голы: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовский, 13, Цвек, 15, Кабаєв, 19, Булеца, 22, Имереков, 34, Жуниньо, 39, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойний, 54, Кристиан, 57, Руфати, 59, Назарина, 68, Алибеков, 75, Емец, 76, Казаков, 79, Алефиренко, 84, 87, Янаков, 86

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И команда Виктора Скрипника сумела повеселиться, забив 22 гола. 20 мячей забили разные игроки, только Алефиренко оформил дубль. Интересно, какую пользу команда вынесет из таких спаррингов, хотя тренерскому штабу, конечно, виднее.

Добавим, что следующий спарринг подопечные Скрипника проведут 8 июля – соперником станет сербский Пролетер.

Заря – Макуспор видео матча