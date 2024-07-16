Неочевидний лідер: оновлено рейтинг фаворитів на нагороду "Золотий м'яч"
Джерело:Goal
Щороку журнал France Football обирає найкращого футболіста сезону та нагороджує його "Золотим м'ячем". Авторитетний портал Goal.com оприлюднив рейтинг гравців, які є фаворитами у боротьбі за престижну нагороду.
Після закінчення Євро-2024 та Копа Америка-2024, де переможцями змагань стали Іспанія та Аргентина відповідно, портал оновив рейтинг. Зазначається, що чинний список не буде вже змінюватися.
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Головним претендентом вважається опорний півзахисник
У ньому змінився лідер. Фаворитом на нагороду став тріумфатор чемпіонату Європи та чемпіон АПЛ у складі Манчестер Сіті іспанець Родрі (його було визнано найкращим гравцем Євро-2024).
На другому місці розташувався бразилець Вінісіус Жуніор із Реала. Трійку замикає ще один футболіст "вершкових" – англієць Джуд Беллінгем.
Після перемог на континентальних першостях у топ-5 увірвалися іспанець Дані Карвахаль та аргентинець Лаутаро Мартінес, який забив переможний гол у фіналі Кубка Америки.
Варто відзначити також потрапляння у топ-20 юного таланта Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля. Він посів у рейтингу 12-те місце.
Топ-20 претендентів на "Золотий мʼяч"-2024
- Родрі (Манчестер Сіті)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Джуд Беллінгем (Реал)
- Даніель Карвахаль (Реал)
- Лаутаро Мартінес (Інтер)
- Тоні Кроос (завершив кар'єру, у сезоні-2023/2024 виступав за Реал)
- Кіліан Мбаппе (Реал, у сезоні-2023/2024 грав за ПСЖ)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Філ Фоден (Манчестер Сіті)
- Ніко Вільямс (Атлетік)
- Флоріан Віртц (Баєр)
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті)
- Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
- Альваро Мората (Атлетіко)
- Ліонель Мессі (Інтер Маямі)
- Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)
- Дані Ольмо (РБ Лейпциг)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Родріго (Реал)
Нагадаємо, що чинним володарем "Золотого м'яча" є Ліонель Мессі. Всього в його колекції вже 8 таких нагород – це абсолютний рекорд.