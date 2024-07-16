Неочевидний лідер: оновлено рейтинг фаворитів на нагороду "Золотий м'яч"

Щороку журнал France Football обирає найкращого футболіста сезону та нагороджує його "Золотим м'ячем". Авторитетний портал Goal.com оприлюднив рейтинг гравців, які є фаворитами у боротьбі за престижну нагороду.

Після закінчення Євро-2024 та Копа Америка-2024, де переможцями змагань стали Іспанія та Аргентина відповідно, портал оновив рейтинг. Зазначається, що чинний список не буде вже змінюватися.

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Головним претендентом вважається опорний півзахисник

У ньому змінився лідер. Фаворитом на нагороду став тріумфатор чемпіонату Європи та чемпіон АПЛ у складі Манчестер Сіті іспанець Родрі (його було визнано найкращим гравцем Євро-2024).

На другому місці розташувався бразилець Вінісіус Жуніор із Реала. Трійку замикає ще один футболіст "вершкових" – англієць Джуд Беллінгем.

Після перемог на континентальних першостях у топ-5 увірвалися іспанець Дані Карвахаль та аргентинець Лаутаро Мартінес, який забив переможний гол у фіналі Кубка Америки.

Варто відзначити також потрапляння у топ-20 юного таланта Барселони та збірної Іспанії Ламіна Ямаля. Він посів у рейтингу 12-те місце.

Топ-20 претендентів на "Золотий мʼяч"-2024

Родрі (Манчестер Сіті) Вінісіус Жуніор (Реал) Джуд Беллінгем (Реал) Даніель Карвахаль (Реал) Лаутаро Мартінес (Інтер) Тоні Кроос (завершив кар'єру, у сезоні-2023/2024 виступав за Реал) Кіліан Мбаппе (Реал, у сезоні-2023/2024 грав за ПСЖ) Гаррі Кейн (Баварія) Філ Фоден (Манчестер Сіті) Ніко Вільямс (Атлетік) Флоріан Віртц (Баєр) Ламін Ямаль (Барселона) Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті) Еміліано Мартінес (Астон Вілла) Альваро Мората (Атлетіко) Ліонель Мессі (Інтер Маямі) Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) Дані Ольмо (РБ Лейпциг) Букайо Сака (Арсенал) Родріго (Реал)

Нагадаємо, що чинним володарем "Золотого м'яча" є Ліонель Мессі. Всього в його колекції вже 8 таких нагород – це абсолютний рекорд.