Видання France Football принизило зірку Динамо, забравши у нього Золотий М'яч: фото курйозу

Організатори церемонії запросили Гарі Лінекера на подію та представили його як володаря нагороди 1986 року. Втім, тоді перемога дісталась нападнику киян.

Церемонія нагородження "Золотий М'яч-2023" відбулась у понеділок, 30 жовтня, в Парижі. Головний трофей вечора дістався Ліонелю Мессі, який випередив у голосуванні Ерлінга Голанда, пише 24 канал.

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Сам же норвежець отримав Трофей Мюллера за найбільшу кількість забитих голів за сезон. Цю нагороду йому вручив легендарний Гарі Лінекер. Через англійця організатори France Football потрапили у курйозну ситуацію.

На офіційній сторінці Золотого М'яча у твітері Лінекера представили як володаря Золотого М'яча 1986 року. Втім, це не відповідає дійсності, адже Гарі тоді став другим у голосуванні.



Як виглядав пост про Беланова / скріншот

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Золотий М'яч у 1986-му дістався українцю Олегу Беланову, який випередив англійця на 22 бали. Виданню у коментарях вказали на помилку. Спочатку France Football ніяк не реагував, а згодом взагалі вилучив пост.

Беланов та Лінекер у 1986 році