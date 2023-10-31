Видання France Football принизило зірку Динамо, забравши у нього Золотий М'яч: фото курйозу
Організатори церемонії запросили Гарі Лінекера на подію та представили його як володаря нагороди 1986 року. Втім, тоді перемога дісталась нападнику киян.
Церемонія нагородження "Золотий М'яч-2023" відбулась у понеділок, 30 жовтня, в Парижі. Головний трофей вечора дістався Ліонелю Мессі, який випередив у голосуванні Ерлінга Голанда, пише 24 канал.
До теми Золотий м'яч 2023: усі переможці трофеїв
Сам же норвежець отримав Трофей Мюллера за найбільшу кількість забитих голів за сезон. Цю нагороду йому вручив легендарний Гарі Лінекер. Через англійця організатори France Football потрапили у курйозну ситуацію.
На офіційній сторінці Золотого М'яча у твітері Лінекера представили як володаря Золотого М'яча 1986 року. Втім, це не відповідає дійсності, адже Гарі тоді став другим у голосуванні.
Як виглядав пост про Беланова / скріншот
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Золотий М'яч у 1986-му дістався українцю Олегу Беланову, який випередив англійця на 22 бали. Виданню у коментарях вказали на помилку. Спочатку France Football ніяк не реагував, а згодом взагалі вилучив пост.
Беланов та Лінекер у 1986 році
- Українець тоді виграв із Динамо Кубок володарів Кубків, а також чемпіонат та Кубок СРСР
- Також Ігор запалив на чемпіонаті світу того року в Мексиці, забивши чотири голи
- Збірна СРСР тоді вилетіла в 1/8 фіналу від Бельгії
- У свою чергу Гарі Лінекер став найкращим бомбардиром того Мундіалю з шістьма голами
- Англія ж вилетіла у чвертьфіналі від Аргентини
- Проте на клубному рівні з Евертоном не взяв жодного трофея (2 місце в чемпіонаті), але став найкращим бомбардиром турніру