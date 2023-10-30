У Парижі пройшла церемонія нагородження "Золотий М'яч". Організатори France Football визначили переможців у семи номінаціях, в тому числі і Трофея Копа, пише 24 канал.

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Цю нагороду вручають найкращому молодому гравцеві (до 21 року) минулого сезону. Трофей розігрується з 2018 року і його переможцями ставали Кіліан Мбаппе (2018), Маттейс Де Лігт (2019), Педрі (2021) та Гаві (2022).

Цього ж року Трофей Копа дістався представнику Реала Джуду Беллінгему, який влітку перебрався з Боруссії Дортмунд за 103 мільйона євро. Англійцю вдалось обійти у голосуванні Джамала Мусіалу, Гаві та інших.

Для Джуда це вже друге потрапляння у топ-трійку найкращих в номінації Трофей Копа. У 2021 році після фіналу Євро хавбек посів друге місце, поступившись гравцю Барселони Педрі.

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Минулий сезон Беллінгем провів у дортмундській Боруссії, де оформив 14 голів та шість асистів у 42-х матчах. Цього сезону Джуд запалює в Реалі ще яскравіше – 13 голів у 13-ти матчах.

Цікавий факт. Трофей названий на честь легенди французького футболу Раймона Копа. Нападник запалював у Реймсі та Реалі, вигравши з іспанцями тричі Лігу чемпіонів. Золотий М'яч Раймон взяв у 1958 році.