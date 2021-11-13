Знову разом із Хаві: Дані Алвес повернувся у Барселону

Бразилець Дані Алвес знову виступатиме у футболці каталонського клубу. Барселона офіційно оголосила про повернення досвідченого захисника.

Повернення легенди

38-річний фланговий захисник повернувся у Барселону після 5-річної перерви. Бразилець встиг пограти у топових клубах Європи та у рідній Бразилії.

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Каталонський клуб, який переживає не найкращі часи, підписав угоду з Дані Алвесом до кінця цього сезону-2021/2022.

Ініціатором такого повернення став новоспечений тренер Барселони Хаві. Раніше Хаві та Дані Алвес виступали на одному футбольному полі у складі каталонців.



Дані Алвес повернувся у Барселону / Фото twitter.com/FCBarcelona

Кар'єра Дані Алвеса: що відомо

У липні 2008 році Алвес вперше поставив підпис під контрактом із командою з Каталонії. З того моменту став завоював місце у стартовому складі та віддав клубу 8 років своєї кар'єри.

У липні 2016 року на правах вільного агента перейшов у туринський Ювентус. Також пограв за ПСЖ та Сан-Паулу.

Із вересня 2021 року перебував без клубу.

У минулому сезоні відіграв 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив один гол та віддав 4 асисти.

. Барселона після 12 матчів посідає лише 9 місце в іспанській Ла Лізі.