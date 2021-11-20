У WTA налаштовані рішуче

Глава WTA Стів Саймон заявив, що наразі відносини з Китаєм перебувають на роздоріжжі.

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Також Саймон наголосив, що наразі асоціація готова пожертвувати бізнесом заради прав жінок.

Нам потрібно почати з того, щоб приймати відповідні рішення та не йти на компроміси. Без сумніву, ми готові відмовитися від нашого бізнесу у Китаї та впоратися з усіма складнощами, які виникнуть через це. Тому що це більше, аніж бізнес,

– запевняє очільник WTA.

Наступного року в Китаї заплановано 10 турнірів WTA, до яких входить Підсумковий чемпіонат. Ця угода про проведення WTA Finals у Китаї має принести організації 1 млрд доларів.

Секс-скандал у Китаї: