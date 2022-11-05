Збірна Росії з футболу опинилася майже в повній ізоляції, коли влада цієї країни вирішила розпочати повномасштабну війну проти України, а населення Росії її в цьому цілковито підтримало. Країну одразу відсторонили від міжнародних футбольних турнірів, а збірну не допустили до фіналу кваліфікації на чемпіонат світу 2022 та відбору на Євро-2024.

Хоча не всі у футбольному світі вирішили продемонструвати таку одностайність у прийнятті рішень. ФІФА, для прикладу, вирішила продати Росії права на показ матчів ЧС-2022.

Детальніше Дадуть подивитись на цивілізацію: ФІФА продала російським пропагандистам права на показ ЧС-2022

Піти "на зустріч" Росії могли й в Боснії та Герцеговині. Тамтешня футбольна федерація погодилася провести матч проти Росії в Санкт-Петербурзі. Причина була доволі банальна – гроші. Адже росіяни запропонували не тільки оплатити повністю проведення цього матчу (включаючи переліт та проживання), але й заплатити 200 тисяч євро. Та під тиском вболівальників та гравців команди від цієї ідеї згодом боснійцям таки довелося відмовитися. Тож росіянам довелося шукати іншого спаринг-партнера.

Відправитися в Азію

Поки європейські збірні не хочуть грати матчі проти росіян, ті вирішили проводити ігри з азійськими збірними. Але не далекими, а колишніми учасниками СРСР. Перед тим 24 вересня Росія зіграла на виїзді з Киргизстаном в Бішкеку.

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Тепер на 17 листопада Росія зіграє проти Таджикистану в Душанбе. А на 20 листопада запланувала матч проти Узбекистану в Ташкенті. Проти цієї збірної росіяни до цього не грали жодного разу.