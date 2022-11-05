Сборная России по футболу оказалась почти в полной изоляции, когда власти этой страны решили начать полномасштабную войну против Украины, а население России ее полностью поддержало. Страну сразу отстранили от международных футбольных турниров, а сборную не допустили в финал квалификации на чемпионат мира 2022 и отбор на Евро-2024.

Хотя не все в футбольном мире решили продемонстрировать такое единодушие в принятии решений. ФИФА, например, решила продать России права на показ матчей ЧМ-2022.

Детальнее Дадут посмотреть на цивилизацию: ФИФА продала российским пропагандистам права на показ ЧМ-2022

Пойти на встречу России могли и в Боснии и Герцеговине. Местная футбольная федерация согласилась провести матч против России в Санкт-Петербурге. Причина была достаточно банальная – деньги. Ведь россияне предложили не только оплатить полностью проведение этого матча (включая перелет и проживание), но и заплатить 200 тысяч евро. Но под давлением болельщиков и игроков команды от этой идеи впоследствии боснийцам пришлось отказаться. Так что россиянам пришлось искать другого спарринг-партнера.

Отправиться в Азию

Пока европейские сборные не хотят играть матчи против россиян, они решили проводить игры с азиатскими сборными. Но не далекими, а бывшими участниками СССР. До этого 24 сентября Россия сыграла на выезде с Кыргызстаном в Бишкеке.

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Теперь на 17 ноября Россия сыграет против Таджикистана в Душанбе. А на 20 ноября запланировала матч против Узбекистана в Ташкенте. Против этой сборной россияне до этого не играли ни разу.