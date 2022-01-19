Знає, як перемогти Усика: екссуперник українця хоче допомогти Джошуа
19 січня 2022 , 16:19Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал Intu Boxing
Латвійський боксер Майріс Брієдіс прагне поспілкуватися з британцем Ентоні Джошу. Він хоче йому розказати, як перемогти Олександра Усика.
Брієдіс має "секретну інформацію"
Латвієць запрошує Джошуа до себе в тренувальний табір. Він переконаний, що знає, як перемогти українця.
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"Що б я сказав Ентоні Джошуа? Це секретна інформація. Але Ентоні вважав би її дуже корисною. Це великий секрет. Якщо ми зустрінемося, то можемо поговорити про це. Так, я пропоную Джошуа разом з командою приїхати і тренуватися зі мною", – сказав Брієдіс.
Брієдіс – Усик: головне
- У 2018 році латвієць програв за очками Олександру Усику в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.
- На думку багатьох експертів, бій проти латвійця був найскладнішим у кар'єрі українського боксера.
- Боксер провів успішний захист поясу IBF у жовтні 2021 року. Майріс у Ризі переміг 31-річного німця Артура Манна та захистив звання чемпіона.
Усик забрав титули у Джошуа
- У вересні 2021-го Усик сенсаційно переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули. Судді одноголосно віддали перемогу українцю.
- Британець скористався можливістю реваншу у протистоянні з Олександром. Тепер на фанатів чекає другий бій між боксерами.
- Промоутер Джошуа назвав можливу дату майбутнього двобою.
- За словами Хірна, до кінця січня 2022-го обидві сторони мають узгодити дату наступного реваншу.