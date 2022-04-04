Знадобилось дві хвилини: Тете забив переможний гол у дебютному матчі за Ліон

Ліон 3 квітня приймав Анже у рамках 30 туру французької Ліги 1. Легіонер Шахтаря Тете відзначився результативною дією у першому ж для себе матчі у футболці господарів.

Дебют мрії

Ліон та Анже видали яскравий матч із п'ятьма голами. Все йшло до того, що команди розпишуть мирову. Але на 80-й хвилині господарі вийшли уперед, повідомляє 24 канал.

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У центрі уваги опинився орендований у Шахтаря бразилець Тете. Футболіст з'явився на полі на 78-й хвилині, а вже через дві хвилини забив переможний гол Ліона. Правий вінгер взяв на себе ініціативу, отримав м'яч у штрафному суперника та красивим обвідним ударом прошив сітку воріт Анже.

Тете вдалось відзначитись у дебютному матчі за французький клуб. Бразилець не лише забив свій перший гол у складі Ліона, а й приніс команді вольову перемогу – 3:2.

З приходом Тете клуб йшов 10-м у таблиці Ліги 1. Ця звитяга дозволила Ліону підійнятись на одну позицію – 9-те місце. В активі нового клубу Тете є 45 очок.

Відеоогляд матчу Ліон – Анже можна переглянути за посиланням . Гол Тете з 2:40.

Нагадаємо, що контракт Тете з Ліоном розрахований до кінця червня 2022 року.