Змінила спортивну гвинтівку на автомат: біатлоністка Дмитренко захищає Україну від окупантів

Українська біатлоністка Христина Дмитренко змінила свою діяльність під час війни. Спортсменка взяла до рук зброю, аби захищати Україну.

Взяла до рук зброю

22-річна біатлоністка родом з Чернігова. На момент повномасштабного вторгнення росіян на територію України, 24 лютого, вона була на тренувальних зборах у Карпатах.

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Дівчина поділилася моторошними спогадами про перші дні повномасштабної російсько-української війни.

"14-го лютого ми приїхали на збори в Карпати, вже 27-го повинні були їхати на відбіркові етапи у Швейцарію, а згодом на змагання в Італію. Але 24-го лютого я прокинулась від сповіщення подруги про початок війни. Друзі з Чернігова і Києва надсилали фотографії того жаху, який їм довелося пережити. Ми усі розуміли, що повернутися додому було неможливо, тому нас прикомандирували по місцю перебування", – сказала Христина.

У ворога не буде шансів

З 2016 року Дмитренко представляє на змаганнях Національну гвардію України. Вона не змогла бути осторонь останніх подій, тому вирішила змінити свою біатлонну гвинтівку на автомат.

Я ніколи в житті не могла подумати, що все так буде. Ніхто не міг подумати. Але в мене немає страху перед ворогом. Стріляю я вміло, тому в окупантів не буде шансів,

– наголосила біатлоністка.

Христина не сумнівається у перемозі України.

"Нехай я тимчасово і змінила свою гвинтівку для біатлону на автомат, але яка б зброя не була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях чи у війську – я стоятиму до кінця! Перемога обов’язково буде за нами!" – додала спортсменка.

У Чернігові в Христини залишився дідусь, який увесь час ховався в укритті від нашестя "русского міру".

Здобутки спортсменки