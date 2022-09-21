Юрченко повертається в Україну та знову зіграє під керівництвом Скрипника, – ЗМІ

Владлен Юрченко повертається в Українську Прем'єр-лігу. Атакувальний півзахисник знову попрацює під керівництвом Віктора Скрипника.

Велике повернення в УПЛ

За інформацією "ТаТоТаке", 28-річний атакувальний півзахисник повертається в Україну. Начебто Владлен Юрченко уклав 3-річний контракт із полтавською Ворсклою.

Цікаво дізнатись Миколенко пожартував з гравця Шотландії, який став винуватцем його травми в Евертоні

Футболіст вдруге пограє під керівництвом Віктора Скрипника, з яким попрацював у луганській Зорі.

На цей перехід ще може натякати відсутність Юрченка у заявці Риги у попередніх матчах. Владлен залишається поза списком протягом чотирьох останніх поєдинків латвійського клубу у чемпіонаті.

За даними Transfermarkt , Юрченко ще є гравцем Риги. У цьому сезоні півзахисник провів за латвійський клуб 14 матчів, у яких забив один гол. Владлен виступає у Ризі з кінця січня 2022-го року, перейшовши із чернігівської Десни на правах вільного агента.

Ворскла жахливо розпочала новий сезон-2022/2023. Команда Скрипника вилетіла з єврокубків та за чотири тури набрала лише один бал в УПЛ. Полтавський клуб посідає останнє 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ.

Свій наступний матч Ворскла зіграє 1 жовтня на виїзді проти Інгульця.