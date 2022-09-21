Велике повернення в УПЛ
За інформацією "ТаТоТаке", 28-річний атакувальний півзахисник повертається в Україну. Начебто Владлен Юрченко уклав 3-річний контракт із полтавською Ворсклою.
Цікаво дізнатись Миколенко пожартував з гравця Шотландії, який став винуватцем його травми в Евертоні
Футболіст вдруге пограє під керівництвом Віктора Скрипника, з яким попрацював у луганській Зорі.
На цей перехід ще може натякати відсутність Юрченка у заявці Риги у попередніх матчах. Владлен залишається поза списком протягом чотирьох останніх поєдинків латвійського клубу у чемпіонаті.
Ворскла жахливо розпочала новий сезон-2022/2023. Команда Скрипника вилетіла з єврокубків та за чотири тури набрала лише один бал в УПЛ. Полтавський клуб посідає останнє 16-те місце у турнірній таблиці УПЛ.
Свій наступний матч Ворскла зіграє 1 жовтня на виїзді проти Інгульця.