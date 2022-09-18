Талановитий голкіпер Динамо повертається після травми носа, – ЗМІ

18 вересня 2022 , 12:27
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Джерело:

Динамоманія

Після гри з Фенербахче у Лізі Європи Динамо втратило одного голкіпера команди Георгія Бущана. Тому серед воротарів залишився лише досвідчений Денис Бойко.

Повернення на футбольне поле

Руслан Нещерет ще до цього перебував у лазареті київського клубу. 20-річний голкіпер переніс операцію на зламаному носі.

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За повідомлення джерела, футболіст повертається у загальну групу команди. Нещерет приступає до тренувань та зможе змінити чи підстрахувати Дениса Бойка у рамці воріт Динамо.

Це вже друга подібна травма за цей рік у талановитого воротаря "біло-синіх". Через це Нещерет ще не зіграв жодного матчу у сезоні-2022/2023.

Нагадаємо, що номер один у рамці воріт Динамо Георгій Бущан був прооперований у Барселоні після поєдинку Ліги Європи з Фенербахче. Голкіпер понад місяць буде відновлюватись після хірургічного втручання на коліні.

Що відомо про кар'єру Нещерета у головній команді Динамо

  • Руслан Нещерет є вихованцем київського клубу.
  • У серпні 2020-го голкіпера перевели в основну команду Динамо, за яку він встиг провести 4 поєдинки, у яких пропустив 6 голів. Ще один матч відіграв на нуль та заробив одне вилучення.
  • Також відіграв 14 зустрічей за юнацьку команду Динамо U-19.
  • Пов'язаний контрактом із киянами до кінця січня 2025 року.
Автор: Софія Кулай