Тайсон заявив, що покине "Шахтар": бразилець назвав дату переговорів з новим клубом
Лідер "Шахтаря" Тайсон відкрито говорить про плани покинути донецький клуб. Бразильський футболіст хоче повернутися в "Інтернасьональ".
Тайсон заявив про готовність вести переговори з "Інтернасьоналем" про повернення у клуб. Про це повідомляє UOL.
До речі Лідер "Шахтаря" Тайсон має пропозиції від грандів Європи
Тайсон хоче повернутися у Бразилію
Футболіст зізнався, що днями отримав повідомлення від тренера бразильців.
Ми поспілкувалися. Почекаємо і побачимо, чим закінчиться ця історія. У мене ще півтора року контракту. Я сподіваюся, все вийде, як я хочу. Справа не в грошах, а в мені. Я хочу повернутися до своєї сім'ї,
– сказав бразилець.
Тайсон додав, що має намір провести переговори з керівництвом "Інтернасьонала" у грудні 2020 року.
"Подивимося, що ми можемо зробити", – сказав Тайсон.
Взимку він може укласти попередній контракт з іншим клубом і влітку піти вільним агентом.
Таким чином, "Шахтар" безкоштовно втратить футболіста, який коштує близько 10 мільйонів євро.
Тайсон відкрито говорить про свій перехід
32-річний гравець неодноразово натякав, що хоче повернутися в "Інтернасьоналі" у 2021 році. Його контракт з "Шахтарем" розрахований до 30 червня 2021 року.
Президент "Інтернасьонала" Марсело Медейрос заявляв, що футболіста чекають у Бразилії.
За його словами, Тайсон має пропозиції від топ-клубів Європи. Втім, Марсело не назвав потенційних покупців.
Тайсон – вихованець "Інтернасьонала".