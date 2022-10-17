"Золотий м'яч" вручається французьким виданням France Football найкращому гравцю за підсумками сезону. До його визначення запрошуються журналісти з усього світу, які й віддають голоси за кандидатів.

Нагадаємо Плювок в обличчя Мессі: France Football оголосив номінантів на Золотий м'яч 2022

Також там вручають нагороду імені Льва Яшина найкращому голкіперу та "Копа трофі" для найкращого молодого гравця.

У 2022 році мало в кого залишається сумнівів про те, хто отримає "Золотий м'яч". Головний фаворит – Карім Бензема з Реала. Іспанське видання Marca повідомляє, що французькому нападнику вже повідомили, що саме він отримає нагороду.

Його партнер по команді Тібо Куртуа отримає нагороду найкращому голкіперу.

Ще дві нагороди відправляться до вічних суперників "вершкових" – Барселони. Ґаві отримає приз найкращому молодому футболісту світу. Він в цьому голосуванні обійшов у тому числі представника Реала ​Едуарда Камавінгу. А також Джуда Беллінґема з дортмундської Боруссії та Джамала Мусіалу з Баварії.

Нагороду Герда Мюллера вручать форварду Роберту Левандовському. Польський нападник влітку перебрався до Барселони. Але відзначать його заслуги за час виступів за Баварію та збірну Польщі. Адже саме він забив найбільше голів за клуб та збірну у минулому сезоні.

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться в понеділок, 17 жовтня. Вона розпочнеться о 21:30. На сайті 24 каналу буде доступна онлайн-трансляція церемонії нагородження.