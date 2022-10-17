"Золотой мяч" вручается французским изданием France Football лучшему игроку по итогам сезона. К его определению приглашаются журналисты со всего мира, которые отдают голоса за кандидатов.

Напомним Плевок в лицо Месси: France Football объявил номинантов на Золотой мяч 2022

Также вручают награду имени Льва Яшина лучшему голкиперу и "Копа трофи" для лучшего молодого игрока.

В 2022 году мало у кого остается сомнений о том, кто получит "Золотой мяч". Главный фаворит – Карим Бензема из Реала. Испанское издание Marca сообщает, что французскому нападающему уже сообщили, что именно он получит награду.

Его партнер по команде Тибо Куртуа получит награду лучшему голкиперу.

Еще две награды отправятся к вечным соперникам "сливочных" – Барселоне. Гави получит приз лучшему молодому футболисту мира. Он в этом голосовании обошел, в том числе, представителя Реала Эдуарда Камавингу. А также Джуда Беллингема из дортмундской Боруссии и Джамала Мусиала из Баварии.

Награду Герда Мюллера вручат форварду Роберту Левандовскому. Польский нападающий летом перебрался в Барселону. Но отметят его заслуги за время выступлений за Баварию и сборную Польши. Ведь именно он забил больше голов за клуб и сборную в прошлом сезоне.

Церемония награждения "Золотой мяч" состоится в понедельник, 17 октября. Она начнется в 21.30. На сайте 24 канала будет доступна онлайн-трансляция церемонии награждения.