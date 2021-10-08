Злодії повернули легенді тенісу обручку, яку він ховав у кросівках: фото
Джерело:інстаграм Енді Маррея
У Каліфорнії колишній першій ракетці світу, британському тенісисту Енді Маррею повернули вкрадені кросівки, до шнурків яких була прив'язана його обручка.
Маррей зазвичай прив'язує кільце до кросівок під час гри в теніс. Напередодні Енді виявив, що вкрали не тільки кросівки, але і кільце, яке він забув відв'язати.
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Гравець пояснив, що не мав місця для того, аби просушити взуття в кімнаті свого готелю, тож вирішив провітрити кросівки, що були "вологі, спітнілі та смердючі", на вулиці. там їх і вкрали.
"Ви не повірите, але кільце і кросівки повернулися додому! Вони як і раніше жахливо пахнуть, але я задоволений виконаною роботою", – сказав Маррей.
Інших деталей щодо того, як вдалось повернути взуття із кільцем, він не повідомив.
Хто такий Енді Маррей?
- Енді Маррей – 34-річний британський тенісист, експерша ракетка світу (2016).
- Дворазовий олімпійський чемпіон із тенісу (2012, 2016), триразовий чемпіон турнірів Grand Slam (Wimbledon (2013, 2016) та US Open(2012)). Загалом із 2005 року виграв 46 титулів у АТР-турі.
- Із 2015 року він одружений із Кім Сірс. Шанувальники давно помітили, що гравець прив'язує обручку до кросівок. Тож новина про те, що він загубив її спричинила чимало жартів у мережі.