Маррей зазвичай прив'язує кільце до кросівок під час гри в теніс. Напередодні Енді виявив, що вкрали не тільки кросівки, але і кільце, яке він забув відв'язати.

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Гравець пояснив, що не мав місця для того, аби просушити взуття в кімнаті свого готелю, тож вирішив провітрити кросівки, що були "вологі, спітнілі та смердючі", на вулиці. там їх і вкрали.

"Ви не повірите, але кільце і кросівки повернулися додому! Вони як і раніше жахливо пахнуть, але я задоволений виконаною роботою", – сказав Маррей.

Інших деталей щодо того, як вдалось повернути взуття із кільцем, він не повідомив.

Хто такий Енді Маррей?