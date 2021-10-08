Маррей обычно привязывает кольцо к кроссовкам во время игры в теннис. Накануне Энди обнаружил, что украли не только кроссовки, но и кольцо, которое он забыл отвязать.

Смотрите также Первая встреча: Свитолина узнала соперницу на турнире в Индиан-Уэллс

Игрок объяснил, что не имел места для того, чтобы просушить обувь в комнате своего отеля, поэтому решил проветрить кроссовки, которые были "влажные, потные и вонючие", на улице. Там их и украли.

"Вы не поверите, но кольцо и кроссовки вернулись домой! Они по-прежнему ужасно пахнут, но я доволен проделанной работой", – сказал Маррей.

Других деталей относительно того, как удалось вернуть обувь с кольцом, он не сообщил.

Кто такой Энди Маррей?