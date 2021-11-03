Найстаріший автор голу у складі МЮ

Кріштіану Роналду став справжнім кривдником італійської Аталанти. Португалець оформив дубль у матчі та врятував Манчестер Юнайтед від поразки.

Детальніше Роналду врятував МЮ від поразки у матчі проти Аталанти голом на 90+1 хвилині: відео

Відзначимо, що другий гол нападник забив вже у компенсований арбітром до поєдинку час. Роналду став найстарішим гравцем, який забив два голи за "червоних дияволів" в одному матчі у єврокубках. На момент матчу Кріштіану виповнилось 36 років та 270 днів.

Протистояння завершилось бойовою мировою 2:2. Після цього матчу МЮ із 7 очками лідирує у групі F. Аталанта йде третьою, у її активі 5 балів.

Після повернення в англійський клуб Роналду відіграв 12 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 9 голів та зробив один асист. П'ять результативних ударів із них він забив саме у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

До слова, українець Руслан Маліновський просидів усю зустріч на лаві для запасних Аталанти.