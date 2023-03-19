Король цього вида спорту: пихатий шведський нападник встановив черговий футбольний рекорд

Златан Ібрагімовіч продовжує підкорювати нові футбольні вершини. Шведський нападник не збирається так просто йти з футболу.

Златан Ібрагімовіч став найстаршим автором забитого гола у історії чемпіонату Італії. Також пихатий нападник встановив рекорд і на рівні свого клуба.

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Для нього це не проблема

Своє досягнення Златан встановив у рамках 27-го туру Серії А у програному Міланом матчі проти Удінезе (3:1). Через травму Олів'є Жиру, на матч зі "зебрами" вперше у сезоні у стартовому складі вийшов Ібрагімовіч, який ще реабілітовується після складної травми. Швед з'явився на полі ще й з лідерською пов'язкою, що зробило його найстаршим капітаном в історії Мілана, який виходив на поле з перших хвилин.

Нагода стати найстаршим автором забитого м'яча у рамках Серії А випала Златану наприкінці першого тайму. Пихатий форвард отримав шанс пробити одинадцятиметровий удар. Проте спершу Ібрагімовічу пенальті забити не вдалось, та от доля подарувала шведу ще одну спробу, оскільки гравець Удінезе забіг у карний майданчик до удару. Свій черговий шанс Златан впевнено реалізував, що і дозволило йому встановити рекорд.

Найстарші автори забитого м'яча у Серії А