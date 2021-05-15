Нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович пропустить Євро-2020. Шведський форвард Мілана зазнав травми, яка завадить поїхати йому на чемпіонат Європи.
У Златана травма коліна
39-річний гравець повідомив тренерський штаб збірної Швеції, що не зможе взяти участь у турнірі через травму.
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Ібрагімович отримав пошкодження коліна 9 травня у грі з Ювентусом (3:0). Златан зазнав травми, невдало обробивши м'яч.
У другому таймі він вимушено покинув поле. Златан також пропустить решту матчів сезону Серії А.
- Зауважимо, що Ібрагімович у березні 2021 року повернувся у збірну Швеції. За національну команду він не грав з 2016 року.
- У першому ж матчі асист Златана допоміг Швеції здолати Грузію (1:0). Ібрагімович є найкращим бомбардиром збірної Швеції з 62 голами.