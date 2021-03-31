Злата Огнєвіч виконає гімн України перед матчем з Казахстаном

Співачці Златі Огнєвіч довірили виконати гімн України перед матчем збірної проти Казахстану на НСК "Олімпійський" в Києві.

Злата Огнєвіч виконає гімн у матчі відбору на чемпіонат світу 31 березня. Україна у цій грі прийме Казахстан.

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У попередньому матчі 28 березня гімн України на НСК "Олімпійський" у матчі проти Фінляндії виконав Dzidzio. Під час його виконання на першому стовпчику на стадіоні зникла електрика, тому звучання музики перервалося.

Це не вперше збірна України запрошує живих виконавців. Той же Dzidzio виконав гімн України у Харкові перед матчем проти Литви 11 жовтня 2019 року. А через три дні – 14 жовтня, на матчі проти Португалії в Києві цю місію довірили Національному хору імені Григорія Верьовки у складі 125 осіб.

Варто додати, що Злата Огнєвіч вже має досвід виконання гімну України на великій сцені. У 2017 році вона разом з кадетами військового ліцею виконала гімн на благодійному концерті до Ігор нескорених.

Дивіться відео, як Злата Огнєвіч виконує гімн України