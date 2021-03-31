Певице Злате Огневич доверили исполнить гимн Украины перед матчем сборной против Казахстана на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Злата Огневич исполнит гимн в матче отбора на чемпионат мира 31 марта. Украина в этой игре примет Казахстан.

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В предыдущем матче 28 марта гимн Украины на НСК "Олимпийский" в матче против Финляндии исполнил Dzidzio. Во время его исполнения на первом столбе на стадионе исчезло электричество, поэтому звучание музыки прервалось.

Это не первый раз сборная Украины приглашает живых исполнителей. Тот же Dzidzio исполнил гимн Украины в Харькове перед матчем против Литвы 11 октября 2019 года. А через три дня – 14 октября, на матче против Португалии в Киеве эту миссию доверили Национальному хору имени Григория Веревки в составе 125 человек.

Стоит добавить, что у Златы Огневич уже есть опыт исполнения гимна Украины на большой сцене. В 2017 году она вместе с кадетами военного лицея исполнила гимн на благотворительном концерте к Играм непокоренных.

Смотрите видео, как Злата Огневич исполняет гимн Украины