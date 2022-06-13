Петраков: Ігрове зіткнення
Напередодні поєдинку головний тренер національної команди традиційно поспілкувався з журналістами. Він розповів про складну кадрову ситуацію в команді.
До теми Граємо не для себе, а для всієї країни, – Петраков поділився очікуваннями від гри з Ірландією
У Романа Яремчука пошкодження гомілкостопу, зараз поїдемо робити МРТ і подивимося, що з ним насправді. У Зубкова піднялася температура, його не буде на передматчевому тренуванні. Учора було зіткнення Соболя з Поповим, ігрове зіткнення. Не поїхали голову зашивати (Попову), у Соболя синець під оком, красивіший ще став,
– сказав Петраков.
"Ярмоленко сьогодні буде тренуватися, учора він сам попросив. Він - капітан команди. У Маліновського теж була температура учора (12 червня), зараз подивимося. Уся команда перехворіла: то в одного температура, то в іншого. Попов і Соболь теж тренуватимуться, – додав наставник "синьо-жовтих".
Лідерство українців у групі Ліги націй
- У стартовому матчі національна команда обіграла збірну Ірландії. Віктор Циганков забив єдиний гол у матчі.
- У домашньому поєдинку, в Лодзі, "синьо-жовті" розгромили Вірменію – 3:0.
- Українці очолили турнірну таблицю у групі Ліги націй, в активі "синьо-жовтих" 6 очок.