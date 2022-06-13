Петраков: Игровое столкновение
В преддверии поединка главный тренер национальной команды традиционно пообщался с журналистами. Он рассказал о сложной кадровой ситуации в команде.
До теми Граємо не для себе, а для всієї країни, – Петраков поділився очікуваннями від гри з Ірландією
У Романа Яремчука повреждение голеностопа, сейчас поедем делать МРТ и посмотрим, что с ним на самом деле. У Зубкова поднялась температура, его не будет на предматчевой тренировке. Вчера было столкновение Соболя с Поповым, игровое столкновение. Не поехали голову зашивать (Попову), у Соболя синяк под глазом, красивее еще стал,
– сказал Петраков.
"Ярмоленко сегодня будет тренироваться, вчера он сам попросил. Он – капитан команды. У Малиновского тоже была температура вчера (12 июня), сейчас посмотрим. Вся команда переболела: то у одного температура, то у другого. Попов и Соболь тоже будут тренироваться", – добавил наставник "сине-желтых".
Лидерство украинцев в группе Лиги наций
- В стартовом матче национальная команда обыграла сборную Ирландии. Виктор Цыганков забил единственный гол в матче.
- В домашнем поединке, в Лодзи, "сине-желтые" разгромили Армению – 3:0.
- Украинцы возглавили турнирную таблицу в группе Лиги наций, в активе "сине-желтых" 6 очков.