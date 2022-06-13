Петраков: Якби ми виграли п'ять ігор – ми були б на Чемпіонаті світу

Напередодні поєдинку головний тренер збірної України Олександр Петраков оцінив підготовку команди перед наступним матчем проти Ірландії. Фахівець розповів про кадрові проблеми.

До речі Троє футболістів повернулися до загальної групи збірної України перед матчем з Ірландією

Тренер оцінив відрізок у п'ять матчів у виконанні збірної України.

"Чи важко перемагати у п'яти іграх поспіль? Якби ми виграли п'ять ігор – ми були б на Чемпіонаті світу. П'ять ігор ми не виграли. Ми робимо справу для країни. Зараз ми граємо у футбол не для себе, а для всієї країни, щоб принести позитивні емоції землякам", – сказав головний тренер.

Петраков поділився інформацією щодо кадрової ситуації збірної.

Кадрова ситуація: у Яремчука пошкодження гомілкостопу, робитимемо МРТ. У Зубкова температура, він пропустить тренування. Вчора було зіткнення у Соболя з Поповим, ігрове зіткнення. Не поїхали голову зашивати, у Соболя синець під оком, красивіший ще став. Ярмоленко тренуватиметься, дивитимемося як він почуватиметься. Маліновський теж учора мав температуру. Уся команда перехворіла: то в одного температура, то в іншого. Попов і Соболь теж тренуватимуться,

– розповів коуч.

Наставник "синьо-жовтих" розповів, чи планує повертатися до України після гри з Ірландією.

"Я їду в Україну, можу говорити за себе. Їду до своєї країни, до своєї сім'ї. Я люблю свою країну і їду додому у Київ", – наголосив фахівець.

Атмосфера у Лодзі

За словами наставника збірної України, у Польщі була дуже хороша атмосфера, гравці почувалися, як вдома.

"Проти Вірменії почувалися як удома. Не вперше граю в Лодзі, то була моя ініціатива грати тут. Прийшло багато українців, після матчу був у центрі міста, було багато наших уболівальників. Була хороша атмосфера, дякую всім уболівальникам та Польщі за такий прийом. Ставляться до нас як вдома", – зазначив фахівець.

Петраков прокоментував останній матч Андрія Пятова у футболці збірної України.

Пятов – важливий гравець для збірної, він заслужив на такі проводи. Він хотів раніше виїхати, але я вмовив його залишитися. Обіцяв поставити його на матч проти Вірменії. Він заслужив, щоб його так провели. Це була його ініціатива залишити збірну, таке життя,

– заявив Петраков.

Український фахівець поділився думками щодо кадрових втрат Ірландії у центрі захисту.

" Це Ліга націй, тут перевіряються гравці, думаю, це не відіграє основної ролі. Думаю, тренер знайде когось поставити. Для цього такий турнір і проводиться. Для Ірландії це не стане проблемою. Як гратимуть ірландці? Завтра подивимося, ми готові до всього. Ми акцентуємо увагу лише на своїй команді. Як вони гратимуть – побачимо завтра на футбольному полі", – сказав керманич збірної.

Наостанок Петраков прокоментував лідерство своїх підопічних у групі Лізі націй-2022/2023.

Команда усвідомлює це, але не біжить попереду потяга. Завтра гра, не треба щось рахувати перед нею, бо ніколи це не збігається. Не треба говорити як що буде. Це футбол,

– додав тренер.

Зверніть увагу! Матч Україна – Ірландія відбудеться 14 червня. Початок зустрічі о 21:45.