Зіткнення 16 машин та вогняна пастка: масова аварія у першій гонці сезону NASCAR – відео

Перша гонка нового сезону NASCAR Дайтона 500 запам'яталась двома масштабними аваріями. Спершу відбулось зіткнення 16 машин, а вже наприкінці гонки чотири автомобілі й взагалі спалахнули.

Гонка NASCAR Дайтона 500 є однією із найбільш популярних на просторах США за відвідуваністю. Але вже у першій гонці сезону сталось дві неприємні аварії, які точно запам'ятаються любителям перегон. Читайте також В Аргентині згорів автодром MotoGP: відео

Шокуюча аварія

На початку змагань відбулася перша з них. Вона привела до сходу з дистанції відразу шести автомобілів. А вже згодом сталось те, чого точно ніхто не очікував. Лідери пелотону зіткнулись між собою та втратили контроль над машинами, що призвело до масової аварії, у якій взяли участь аж 16 автомобілів. Найбільш прикро те, що сталось це на останньому колі.

Наслідки могли бути більш серйозні через спалах автомобілів. До масового зіткнення приєднався ще один гонщик Penske, Остін Сіндрік, який влетів у задню частину автомобіля Кеселовскі, після чого і сталося займання. Від нього загорілось ще три автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав.

– підприємство, що займається організацією автомобільних перегонів. Три найбільші серії – NASCAR Sprint Cup Series, NASCAR Xfinity Series та NASCAR Camping World Truck Series.

Перемогу у вогняній гонці здобув Майкл Макдауелл з команди-аутсайдера Front Row Motorsports. У його 15-річній це перший чемпіонський титул у категорії 500.