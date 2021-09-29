Взявся за пах – плати штраф

Півзахисник Роми оштрафований за поведінку під час матчу чемпіонату Італії з Лаціо (2:3).

До теми Футболіст Роми Дзаньоло взявся за пах і вказав на фанатів Лаціо: відео

Під час римського дербі фанати "орлів" ображали 22-річного футболіста. Ніколо купився на провокації і, коли йшов з поля, відповів тифозі суперника.

Дзаньоло взявся за пах і вказав на вболівальників Лаціо.

Дисциплінарна комісія Федерації футболу Італії розглянула інцидент з Дзаньоло. Футболіста Роми зобов'язали виплатити 10 тисяч євро штрафу.

Водночас Ніколо уникнув дискваліфікації, адже комісія вирішила не відсторонювати гравця від поєдинків в Італії.

Уже в четвер, 30 вересня, Рома з Дзаньоло зіграє у рамках Ліги конференцій проти луганської Зорі. Поєдинок у Запоріжжі розпочнеться о 19:45.