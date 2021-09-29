Взялся за пах – плати штраф
Полузащитник Ромы оштрафован за поведение во время матча чемпионата Италии с Лацио (2:3).
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Во время римского дерби фанаты "орлов" оскорбляли 22-летнего футболиста. Николо купился на провокации и, когда уходил с поля, ответил тифози соперника.
Дзаньоло взялся за пах и указал на болельщиков Лацио.
Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Италии рассмотрела инцидент с Дзаньоло. Футболиста Ромы обязали выплатить 10 тысяч евро штрафа.
В то же время Николо избежал дисквалификации, ведь комиссия решила не отстранять игрока от поединков в Италии.