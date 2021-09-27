У Дзаньоло конфлікт з фанами Лаціо

Відносини Дзаньоло та фанатів Лаціо мають цікаву історію. Тифозі "орлів" ображали маму Ніколо за відверті фотографії в інстаграмі.

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Також вболівальники Лаціо знайшли як образити самого футболісти Роми. Вони скандували "скачи з нами" на адресу Дзаньоло, коли той рвав хрестоподібні зв'язки коліна.

Чергове дербі між Лаціо та Ромою відбулося 26 вересня. На 77 хвилині матчу 22-річний італієць був замінений. Коли Ніколо йшов з поля, фанати "орлів" ображали його.

Півзахисник Роми не стримався і відповів. Дзаньоло показав непристойний жест фанатам Лаціо. Він взявся за пах і вказав на вболівальників "орлів".

Ймовірно, Дзаньоло чекає дисциплінарне покарання. У 2019 році УЄФА покарав Кріштіану Роналду та тренера Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне за схожі жести.

Поєдинок між Лаціо та Ромою завершився перемогою номінальних господарів з рахунком 3:2.