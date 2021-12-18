Зірку ПСЖ Ікарді та його дружину звинувачують у відмиванні грошей та корупції

18 грудня 2021 , 15:59
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Джерело:

Corriere dello Sport

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді та його дружина Ванду Нару опинилися в епіцентрі нового скандалу. Подружжя звинуватили у відмиванні грошей та корупції.

Використали капітал чорного ринку

Фірму, якою володіє сім'я Ікарді – Work Marketing Football SRL, звинувачують у відмиванні грошей та структурній корупції. Власник компанії Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina Фернандо Мігес подав позов до суду.

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Також у  податкових махінаціях підозрюються бренди WANDA та Wanda Nara Cosmetics, що належать зірковому подружжі.

У позові зазначається, що мета роботи компанії – отримання доступу до капіталу чорного ринку та уникнення сплати податків.

Фірма Work Marketing Football SRL була створена у 2015 році і управляється Нарою.

Скандал зі зрадою

  • У жовтні Ванда публічно звинуватила свого чоловіка у зраді. Вона розповіла, що Ікарді мав стосунки з повією.
  • Дружина форварда ПСЖ була налаштована серйозно та готувала документи на розлучення.
  • Проте згодом Ванда написала у своєму інстаграмі про те, що пробачила Ікарді.
  • Подружжя одружились весною 2014 року.
  • Зіркова родина виховує двох доньок та трьох синів від першого шлюбу Ванди.
  • Нара є агентом футболіста, який виступає за паризьку команду.
Автор: Дарина Жданович