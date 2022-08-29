Зірку Барселони пограбували та побили у власному будинку в Іспанії

У будинок нападника Барселони П'єр-Емеріка Обамеянга вдерлися злодії. Футболіста побили та пограбували у власному помешканні.

Деталі неприємного інциденту

Зірковий футболіст зазнав збройного нападу у своєму будинку в Кастельдефельсі (Каталонія, Іспанія).

Дивіться також Другий поспіль дубль: Левандовський допоміг Барселоні розгроми Вальядолід – відеоогляд

Цей інцидент стався в ніч з 28 на 29 серпня. Близько першої години ночі щонайменше четверо зловмисників вдерлися до будинку футболіста, погрожували вогнепальною зброєю та залізними прутами, а також побили Обамеянга.

Злодії залякували потерпілого та його дружину зброєю, доки їм не вдалося відкрити сейф, з якого вони забрали кілька коштовностей.

Поліцію викликала дружина футболіста. Наразі правоохоронці розшукують зловмисників. Як повідомляють очевидці, зловмисники втекли на білому Audi A3.

Обамеянг перейшов до Барселони на правах вільного агента у січні 2022 року. В Іспанії форвард у 24 матчах забив 13 голів та віддав одну результативну передачу.

У неділю, 28 серпня, у матчі 3-го туру чемпіонату Іспанії Барселона розгромила Вальядолід. Каталонці знищили суперників чотирма голами.