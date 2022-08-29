Барселона – Вальядолід 4:0

Голи: Левандовський, 24, 65, Педрі, 43, Сержі Роберто, 90

Барселона не залишила жодної інтриги для вболівальників, як і передбачалося – розгромила вдома гостей. Каталонці захопили ініціативу на старті зустрічі, так і атакували до фінального свистка, повідомляє 24 канал.

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У складі Барселони, як і тиждень тому, виділялися Усман Дембеле і, особливо, Роберт Левандовський, який оформив другий дубль поспіль. У минулому турі поляк двічі забив Реал Сосьєдаду. Тепер у футболіста 4 забиті м'ячі у 3 матчах іспанського чемпіонату.

Окрім польського нападника голами також відзначилися Педрі та Серхі Роберто.

За Барсу дебютував захисник Жюль Кунде, якого каталонці нарешті змогли заявити на сезон.

Вальядолід дивився на всю цю пишноту і нічого не робив. У підсумку каталонці розгромили гостей з рахунком 4:0.

Відеоогляд матчу

Цікаво. В активі команда Хаві 7 очок та третє місце в турнірній таблиці. Щодо Вальядоліда, то у нього в скарбничці лише один бал, команда перебуває на передостанній – 19-й позиції.