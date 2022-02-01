Зірковий одноклубник для Миколенка: Евертон купив зірку Тоттенхема Деле Аллі
1 лютого 2022 , 10:26Читать новость на русском
Джерело:ФК Евертон
Евертон офіційно оголосив про трансфер півзахисника Тоттенхема Деле Аллі. Англійський футболіст підписав контракт до кінця червня 2024 року.
Англійська преса зазначає, що за 25-річного футболіста "іриски" заплатили понад 40 мільйонів фунтів.
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"Я радий, що підписав контракт із Евертоном, величезним клубом із великою фан-базою та історією. Я дуже хочу почати та не можу дочекатися своєї першої гри у футболці цієї команди. Я з нетерпінням чекаю на можливість допомогти команді та можливості попрацювати з новим менеджером Френком Лемпардом", – сказав футболіст.
Що відомо про Аллі
- Деле Аллі – вихованець МК Донс. 2015 року Тоттенхем заплатив за нього 6 мільйонів фунтів. З того часу за першу команду "шпор" футболіст зіграв 269 зустрічей у всіх турнірах та забив 67 м'ячів. На його рахунку 3 голи за 37 зустрічей у складі збірної Англії.
- 25-річний Деле цього сезону зіграв лише 10 зустрічей в АПЛ і забив 1 гол. Його спад почався ще за Жозе Моурінью. Ні за Нуна Санта, ні за Антоніо Конте гравець не зміг вийти на колишній рівень.
- У сезоні 2015/2016 та 2016/2017 атакуючий хавбек визнавався найкращим молодим футболістом сезону в чемпіонаті Англії.