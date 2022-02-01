Зірковий одноклубник для Миколенка: Евертон купив зірку Тоттенхема Деле Аллі

1 лютого 2022 , 10:26
Читать новость на русском

Джерело:

ФК Евертон

Евертон офіційно оголосив про трансфер півзахисника Тоттенхема Деле Аллі. Англійський футболіст підписав контракт до кінця червня 2024 року.

Англійська преса зазначає, що за 25-річного футболіста "іриски" заплатили понад 40 мільйонів фунтів.

До слова Ювентус офіційно продав одразу двох футболістів у Тоттенхем

"Я радий, що підписав контракт із Евертоном, величезним клубом із великою фан-базою та історією. Я дуже хочу почати та не можу дочекатися своєї першої гри у футболці цієї команди. Я з нетерпінням чекаю на можливість допомогти команді та можливості попрацювати з новим менеджером Френком Лемпардом", – сказав футболіст.

Що відомо про Аллі

  • Деле Аллі – вихованець МК Донс. 2015 року Тоттенхем заплатив за нього 6 мільйонів фунтів. З того часу за першу команду "шпор" футболіст зіграв 269 зустрічей у всіх турнірах та забив 67 м'ячів. На його рахунку 3 голи за 37 зустрічей у складі збірної Англії.
  • 25-річний Деле цього сезону зіграв лише 10 зустрічей в АПЛ і забив 1 гол. Його спад почався ще за Жозе Моурінью. Ні за Нуна Санта, ні за Антоніо Конте гравець не зміг вийти на колишній рівень.
  • У сезоні 2015/2016 та 2016/2017 атакуючий хавбек визнавався найкращим молодим футболістом сезону в чемпіонаті Англії.
Автор: Юрій Семенюк