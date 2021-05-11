Зірковий новачок Сігурдссон покине Рух

Львівський Рух лише у січні 2021 року підписав контракт із зірковим захисником Рагнаром Сігурдссоном. Вже влітку футболіст покине УПЛ.
Вікінг, який не підкорив Львів
Контракт Рагнара Сігурдссона з дебютантом УПЛ розрахований до 30 червня 2021 року. Львівський Рух не буде продовжувати угоду з ісландцем.
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Не вразив ісландський вікінг львівське керівництво. У його угоді була прописана пролонгація на один рік, але цим пунктом клуб з міста Лева не скористався. Сігурдссон не показав нічого феноменального у захисній ланці команди та зіграв за львів'ян лише один матч, у якому не запам'ятався надійною грою та результативними діями. У тій зустрічі Рух розгромно поступився Десні 0:4.
Влітку львівський клуб може влаштувати кадрову чистку. Відразу у 8 гравців завершується угоди. Зараз складно сказати, хто з них продовжить виступати у Львові. Все залежатиме від активності Руха на трансферному ринку.
Львів'яни вже пішли у відпустку та повернуться до роботи вже у середині червня. Тоді і стане зрозуміло, хто залишається.
У кого завершується контракт з Рухом
- Олександр Бандура
- Максим Білий
- Роман Гагун
- Святослав Козловський
- Юрій Копина
- Ярослав Мартинюк
- Ростислав Русин
- Давід Зец (оренда)