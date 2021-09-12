Зірковий легіонер Шахтаря не зіграє у стартовому матчі Ліги чемпіонів: дивна причина
Джерело:Ynet
Уже найближчої середи Шахтар завітає в гості до Шерифа Юрія Вернидуба у Тирасполь, де проведе матч групового етапу Ліги чемпіонів. Вінгер "гірників" Манор Соломон буде вимушений пропустити цю зустріч через релігійні переконання.
Соломон не допоможе своїй команді у першому матчі Ліги чемпіонів. Причиною цього стане національне свято в Ізраїлі.
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Я не зіграю в середу через наше національне свято Йом-Кіпур. Сподіваюся, мої партнери впораються з Шерифом без мене. Що стосується Інтера і Реала, то буду не проти, якщо ми зіграємо з ними так само, як і в минулого сезону. Я непогано діяв проти цих команд. Реалу забив два голи. Цього разу хочу зіграти ще краще. Професійне зростання дуже важливе для будь-якого футболіста. Мені здається, з кожним сезоном я граю все краще і краще,
– сказав Соломон.
Матч проти Шерифа відбудеться якраз 15 вересня. У минулому році Соломон з цієї ж причини пропустив матч проти Олімпіка.
Результативність Соломона
- Під час останньої міжнародної паузи на ігри збірних Соломон забив гол у ворота Австрії за збірну Ізраїля.
- У попередній грі з Фарерами футболіст віддав гольову передачу.