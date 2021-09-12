Зірковий легіонер Шахтаря не зіграє у стартовому матчі Ліги чемпіонів: дивна причина

Уже найближчої середи Шахтар завітає в гості до Шерифа Юрія Вернидуба у Тирасполь, де проведе матч групового етапу Ліги чемпіонів. Вінгер "гірників" Манор Соломон буде вимушений пропустити цю зустріч через релігійні переконання.

Соломон не допоможе своїй команді у першому матчі Ліги чемпіонів. Причиною цього стане національне свято в Ізраїлі.

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Я не зіграю в середу через наше національне свято Йом-Кіпур. Сподіваюся, мої партнери впораються з Шерифом без мене. Що стосується Інтера і Реала, то буду не проти, якщо ми зіграємо з ними так само, як і в минулого сезону. Я непогано діяв проти цих команд. Реалу забив два голи. Цього разу хочу зіграти ще краще. Професійне зростання дуже важливе для будь-якого футболіста. Мені здається, з кожним сезоном я граю все краще і краще,

– сказав Соломон.

15-го і 16 вересня відзначатиметься– релігійне свято, під час якого потрібно дотримуватися строгих правил, наприклад, не можна їсти, пити і працювати.

Матч проти Шерифа відбудеться якраз 15 вересня. У минулому році Соломон з цієї ж причини пропустив матч проти Олімпіка.

Результативність Соломона