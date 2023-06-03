Президент України зібрав амбасадорів платформи UNITED24 за круглим столом, аби вислухати пропозиції та подумати про подальшу допомогу країні. До команди доєднався український футболіст Олександр Зінченко, яке стало для нього несподіванкою та гордістю.

До теми Зеленський анонсував благодійний футбольний матч в Лондоні із Шевченком та Зінченком

Зінченко висловив свої захоплення роботою Зеленського

Під час зустрічі Зінченко особисто передав Володимиру Зеленського свої щирі захоплення його роботою та міцністю на чолі держави, у якій триває війна. Олександр передав дяку від своєї родини.

Від себе та своєї родини хотів би просто подякувати вам за те, що ви у нас є. Ми дуже пишаємось нашим президентом. Це не було за сценарієм. Я кажу від себе та від своєї родини,

– сказав Зінченко.

Зінченко на зустрічі амбасадорів UNITED24: дивіться відео

Зінченко разом із Андрієм Шевченком стануть ініціаторами благодійного матчу на "Стемфорд Брідж" у Лондоні. На стадіоні Челсі зберуться не лише нинішні зірки АПЛ, а й колишні легенди футболу.

Усі зібрані кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який окупанти зруйнували у березні 2022-го.

Обидві українські футбольні зірки відвідали цей знищений ворогом ліцей, аби на власні очі побачити жахливі руйнування.

Нагадаємо! UNITED24 – це благодійна платформа, ініціатором якої став сам Президента України Володимира Зеленського. Усі можуть зробити свої пожертви для допомоги Україні у війні проти Росії. Більшість коштів будуть спрямовані на відбудову країни.